ЕС временно перейдет на уголь, чтобы компенсировать дефицит российского газа — Finance.ua
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ЕС временно перейдет на уголь, чтобы компенсировать дефицит российского газа

Сегодня 10:14Энергетика
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Исполнительный директор по вопросам международных дел и климатического финансирования при Европейской комиссии Элина Бардрам заявила, что ЕС временно вернется к использованию угольных электростанций, чтобы компенсировать нехватку российского газа.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
«Незаконное вторжение россии в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС. Мы наблюдаем за крайне грубыми шагами путинской администрации по резкому снижению поставок газа „Газпромом“ и предпринимаем крайне важные меры, но все эти меры временные», — отметила Бардрам.
Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по изменению климата.
Перед тем глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что россия зимой полностью перекроет поставки газа.
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«Чрезвычайные меры, принятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода», — добавил Бирол.
Швеция и Дания вслед за Германией, Австрией и Нидерландами во вторник объявили о первом этапе планов на случай чрезвычайной ситуации для сохранения поставок газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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