Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает – «Нафтогаз» — Finance.ua
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Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает – «Нафтогаз»

Сегодня 12:41Энергетика
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Вся украинская нефтеперерабатывающая отрасль не работает вследствие обстрелов со стороны вооруженных сил российской федерации.
Об этом заявил во время пресс-конференции председатель Национальной акционерной компании «Нафтогаз України» Юрий Витренко.
«Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных атак агрессора не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит», — отметил он.
Отметим, что в Украине в конце апреля возник дефицит горючего на АЗС. К началу июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск горючего смягчили до 20-30 литров в бак.
В апреле российская армия наносила неоднократные массированные авиаудары по единственному крупному нефтеперерабатывающему заводу Украины в Кременчуге (Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общих поставок бензина и дизельного топлива. В начале мая начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что из-за повреждений, нанесенных неоднократными массированными авиаударами, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод не сможет возобновить работу в 2022 году.
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По данным консалтинговой компании «А-95», в 2021 году Кременчугский НПЗ произвел 1,17 млн т дизельного горючего, заняв 14% украинского рынка. При этом доля компании на рынке бензинов составила 38% (879 тыс. т), сжиженного газа — 6% (122 тыс. т).
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По материалам: УНІАН
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