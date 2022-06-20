Президент заявил, что Украина будет отвечать на ракетные удары по нефтебазам — Finance.ua
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Президент заявил, что Украина будет отвечать на ракетные удары по нефтебазам

Сегодня 11:34Энергетика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с горючим в Украине, обстреливая топливную инфраструктуру.
Об этом он сказал в видеообращении.
По словам президента, оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области.
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«Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру — хотят ухудшить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать», — отметил Зеленский.
в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20 литров в бак.
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К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени и поручил провести проверки.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, очереди за горючим на АЗС исчезнут после того, как будут обеспечены его запасы по меньшей мере на 2 недели. Сейчас такие запасы составляют 7-8 дней.
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По материалам: РБК-Україна
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