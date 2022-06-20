Президент заявил, что Украина будет отвечать на ракетные удары по нефтебазам — Finance.ua

К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени и поручил провести проверки.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, очереди за горючим на АЗС исчезнут после того, как будут обеспечены его запасы по меньшей мере на 2 недели. Сейчас такие запасы составляют 7-8 дней.