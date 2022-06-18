Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве — Finance.ua
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Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве

Сегодня 19:16Энергетика
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Оптимальный уровень цены бензина в Киеве составляет 52 гривны за литр, дизельного топлива — 58 гривен. Госпродслужба постоянно проверяет АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУ Госпродслужбы в г. Киеве Олега Рубана в эфире телемарафона.
По его словам, цена на дизельное топливо и бензин в Киеве колеблется от 52 до 58 гривен.
«В Киеве работает 10 мобильных групп, которые ежедневно могут выехать к субъекту хозяйствования и работать в пользу потребителя», — сообщил он.
По его словам, в Киевской области эта цена возрастает до 65 гривен.
«Это (от 52 до 58 гривен) сегодня обоснованная цена, задекларированная, полностью отвечающая экономическим реалиям», — сказал он.
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По материалам: РБК-Україна
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