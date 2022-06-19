Министр инфраструктуры рассказал, когда в Украине решат проблему дефицита топлива — Finance.ua

Сейчас на территорию Украины ежедневно проезжает до 230 бензовозов, а новые соглашения с ЕС и Польшей направлены на упрощение таможенных и пограничных процедур, из-за которых грузовики выстраиваются на несколько километров.
До войны Украина импортировала через границы с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией всего 5% топлива, сообщил заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Сейчас этот показатель составляет 100%. По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на границах с ЕС в десятки раз и хочет еще удвоить эту мощность.
Импорт топлива из Европы уже снизил дефицит после пика в мае. Количество поставщиков дизельного топлива за последний месяц возросло более чем вдвое, хотя поставки пропан-бутана и бензина растут медленнее.
В июне Украина планирует импортировать из Европы 600 тыс. тонн топлива, что в 10 раз больше, чем 60 тыс. тонн, которые она импортировала в марте.
Напомним, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 гривен за литр, а на бензин — не выше 52 гривен за литр.