Проблемы начинаются еще в Европе: эксперт рассказал о рынке топлива в Украине — Finance.ua

Проблемы начинаются еще в Европе: эксперт рассказал о рынке топлива в Украине

Сегодня 21:02 — Энергетика

Рынок топлива понемногу оживает, снабжение растет — каждый день в страну заходят более 230 машин с горючим. Но растет и потребление.

Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в колонке для НВ

По его наблюдениям, по автомобильному газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливу рынок понемногу выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.

«В июне количество поставщиков дизтоплива выросла в полтора раза и достигла почти 100, вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) импортеров автогаза (45), по бензинам — 27 (21)», — сообщил Куюн.

По его словам, сейчас на топливном рынке работает более полутора сотен компаний. По бензину и ДТ количество импортеров выросло вдвое по сравнению с довоенным.

«Я не буду говорить, что проблемы кончились, до этого еще очень далеко. Поставки растут, но и потребление не стоит на месте. Возвращаются люди, активизируется бизнес. А в августе-сентябре нас ждет сезонный пик потребления. Но рынок делает свое дело. В Европе украинцы выгребли все свободные бензовозы, размещенные заказы на производствах. Каждый день в страну заходит более 230 машин с горючим. Трудно, но растут поставки по железной дороге, здесь сохраняется наиболее мощный потенциал для увеличения импорта. Есть и некоторые другие интересные сдвиги», — сказал эксперт.

По его утверждению основные проблемы в топливной логистике сейчас нарастают в Европе. Тамошние операторы рынка, — поставщики, судовладельцы, перевозчики, чувствуя спрос со стороны Украины, завышают цену. На рынке появляются аферисты. Есть проблемы с банковским обслуживанием сделок.

«Поэтому особого профицита ждать пока не следует. Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают. Сейчас главная цель — обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь. Да и вообще, он должен быть у воюющей страны», — резюмировал эксперт.

В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин — не выше 52 грн за литр.

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