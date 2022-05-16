Выгодно ли сейчас держать средства на депозите — аналитик

Выгодно ли сейчас держать средства на депозите — аналитик, freepik.com

В Украине депозит — второе по популярности средство инвестирования после доллара «под матрасом». Этот инструмент довольно прост, понятен и доступен, поэтому многие украинцы выбирают именно его.

О том, что происходит с депозитами в Украине и как инвестировать в военные облигации, рассказал финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив в ходе конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление»

Статистика Нацбанка свидетельствует, что средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне достигла исторически самого низкого уровня — 6,9%. UIRD — это индекс депозитов на 12 месяцев, имеет также очень низкий показатель — 7,65%.

«Казалось бы, проходит третий месяц после полномасштабного вторжения, а ставки по депозитам падают. Объяснения этому как положительные, так и отрицательные», — отметил эксперт.

По его словам, положительным для всех пользователей банковских услуг является то, что в банковской системе много гривны.

«И сейчас мы видим рост средств как физлиц, так и юрлиц — в марте 7,2%, в апреле — еще +4,2%. То есть совсем не та картина, которая была в 2014-2015, когда на рынке существовали банки-пирамиды», которые делали выплаты своим вкладчикам за счет новых вкладов, и ситуация была очень плохая", — рассказал Демкив.

Сейчас, как отмечает аналитик, нет проблем с прохождением платежей в банках. Это касается около 90% банковской системы, поскольку безусловно есть несколько небольших банков со слабой ликвидностью. Но если говорить о ПриватБанке, Ощадбанке и 20 других банках, то таких проблем нет.

Кроме того, в отличие от марта, люди не так активно забирают наличные в банкоматах, то есть инкассация, то, что бизнес возвращает наличные в банки, превышает объем снятия с депозитов.

«Обратная, отрицательная, сторона — это показатель инфляции, который находится на уровне 16,4% за предыдущий год. Он намекает, что средства, которые инвестированы в депозиты, не покрывают инфляцию. Реальная ставка — отрицательная. Сложно делать прогнозы, не зная, когда закончится война, но в следующие 12 месяцев точно будут проблемы с инфляцией. И они во всем мире», — говорит финансист.

Эксперт отмечает, что имеющаяся в экономике неопределенность не способствует тому, что люди тратят. Они, наоборот, экономят из-за того, что не уверены в будущем. Для банков это хорошо, ведь у них растут остатки средств, но для экономики и малого бизнеса это плохо, ибо украинцы лишний раз отказываются от походов в кафе, парикмахерские и т.д.

Что касается валютных депозитов, то они также пошли на снижение. Индекс ставок по депозитам в долларе составил в начале года более 1%, а сейчас уже 0,8%. По мнению эксперта, если бы россия не нападала на Украину 24 февраля, то ставки по валютным депозитам должны бы были расти. Этому способствует монетарная политика Федеральной резервной системы, повышающая ставку.

Чего ждать от ставок по депозитам? По мнению аналитика, роста ставок по валюте в ближайшее время точно не будет. Относительно гривны — есть мнение, что банки с более слабой ликвидностью могут попытаться предложить ставки чуть повыше.

Почему государство не может гарантировать 100% вкладов после войны? Известно, что в настоящее время и еще в течение 3 месяцев после окончания военного положения государство покрывает все риски от депозитов, гарантируя 100% вклада. Мы спросили у эксперта, почему Фонд гарантирования вкладов не может оставить полное гарантирование депозитов навсегда.

Я считаю, что это неверно. Я долгое время был противником того, чтобы государство гарантировало 100% в Ощадбанке. Мне кажется, что правила должны быть одинаковы для всех. Причина первая — средств, которые банки закладывают как страховку в Фонд гарантирования, не хватит, чтобы покрыть все вклады. И второй момент — это подталкивает людей к слишком рисковым инвестициям. Ведь тогда все понесут деньги в банки с самыми худшими показателями. А государство будет спасать вкладчиков за счет банков, которые не ведут такую рисковую деятельность. Поэтому банки должны банкротиться время от времени, иначе это не будет здоровая економика", — подытожил аналитик.

Что с военными облигациями

Демкив отмечает, что это те же ОВГЗ, но выпущенные после 24 февраля 2022 года.

Они номинированы в гривне, евро и долларе.

Предлагаемые сейчас ставки по ОВГЗ составляют от 9,5 до 11,5% в гривне.

Срок — от 3 до 18 месяцев.

«Скорее всего, это тоже не позволит вам покрыть инфляцию. Но это в 2 раза больше дохода, чем по депозитам, ведь стоит учитывать, что при депозитах вы платите налог на доходы физлиц и военный сбор, а ОВГЗ от этих налогов освобождены», — отметил эксперт.

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Также есть большая разница между гривневыми и валютными военными облигациями. Что касается гривневых ОВГЗ — есть большое количество банков и компаний, предлагающих их купить. Физлицам достаточно просто в них инвестировать. В валютные ОВГЗ, несмотря на нынешние ограничения, инвестировать также можно от 1 тыс. долларов за 1 облигацию. Однако учитывая комиссии, которые зависят не от брокера, а именно от банковских SWIFT-переводов, есть смысл инвестировать только от 10 тыс. долларов. Из практики — реальным порогом входа 25 тыс. долларов", — подчеркнул аналитик ICU.

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