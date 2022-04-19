В Фонде гарантирования рассказали, откуда будут брать средства для покрытия 100% гарантий — Finance.ua

В Фонде гарантирования рассказали, откуда будут брать средства для покрытия 100% гарантий

В Фонде гарантирования рассказали, откуда будут брать средства для покрытия 100% гарантий

Первоочередным источником покрытия стопроцентной гарантии депозитов являются средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В случае неплатежеспособности банков гарантированные средства предоставит правительство.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

«Повышение гарантий до 100% — это смелый шаг. Когда государство принимает такое решение, это говорит о том, что мы ясно понимаем, что происходит в банковской системе и чего нам ожидать. Иными словами, ситуация контролируема настолько, что мы даже решили взять на себя этот риск. Что касается источников покрытия стопроцентной гарантии, то первоочередными, конечно же, являются средства самого фонда», — подчеркнула Рекрут.

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По ее словам, если некоторые банки станут неплатежеспособными во время действия военного положения, то государство примет часть ответственности на себя и разделит с фондом риски. Согласно принятому закону, ФГВФЛ может обратиться за кредитами к НБУ и правительству или получить безвозвратную помощь из государственного бюджета. Поэтому банкам не следует опасаться повышения размера взносов в ФГВФЛ.

Также Рекрут объявила о реструктуризации накопленных в предыдущие периоды долгов ФГВФЛ.

«Пока что с прошлого кризиса у фонда есть 45 миллиардов гривен долгов. Эти 45 миллиардов будут реструктуризированы и пролонгированы до 2032 года и будут привязываться к регулярным платежам банков», — сказала директор-распорядитель учреждения.

Она добавила, что на прошлой неделе участники системы гарантирования отчитывались о 100% уплате регулярного взноса, что, по ее словам, свидетельствует о стабильной работе банковской системы в Украине.

Справка Finance.ua:

12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится гарантия возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца после дня его прекращения или отмены;

законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тысяч гривен через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.

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