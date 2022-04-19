Ощадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условиях — Finance.ua
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Ощадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условиях

Сегодня 10:13Фондовый рынок
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Ощадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условияхОщадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условиях
Государственный Ощадбанк вступил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц на льготных условиях.
Об этом в интервью Экономической правде рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.
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В частности, банк платит за вступление 1% не от уставного капитала, который составляет 49,5 млрд грн, а от регулятивного. По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем этого капитала Ощадбанка составляет 13,9 млрд грн.
«В первые три года он будет платить не полную, а базовую ставку (она зависит от объемов депозитов), что на 40-50% меньше, чем по общим условиям. Поэтому мы ожидаем, что Ощадбанк справится с этой нагрузкой. Даже в условиях военного положения», — объяснила Рекрут.
Она также сообщила, что даже если банк не сможет выполнить эти обязательства, Фонд найдет системное решение с участием Совета финансовой стабильности.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году Кабинет министров одобрил проект закона об обретении АО «Государственный ощадный банк Украины» статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
  • участие Ощадбанка в ФГВФЛ — условие вхождения ЕБРР в капитал госбанка. Но этот момент постоянно откладывался из-за отсутствия в Ощадбанке средств на уплату всех сборов в Фонд.
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По материалам: Фінансовий клуб
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