Ощадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условиях — Finance.ua

Ощадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условиях

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Ощадбанк вступил в ФГВФЛ на льготных условиях

Государственный Ощадбанк вступил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц на льготных условиях.

Об этом в интервью Экономической правде рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

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В частности, банк платит за вступление 1% не от уставного капитала, который составляет 49,5 млрд грн, а от регулятивного. По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем этого капитала Ощадбанка составляет 13,9 млрд грн.

«В первые три года он будет платить не полную, а базовую ставку (она зависит от объемов депозитов), что на 40-50% меньше, чем по общим условиям. Поэтому мы ожидаем, что Ощадбанк справится с этой нагрузкой. Даже в условиях военного положения», — объяснила Рекрут.

Она также сообщила, что даже если банк не сможет выполнить эти обязательства, Фонд найдет системное решение с участием Совета финансовой стабильности.

Справка Finance.ua:

в прошлом году Кабинет министров одобрил проект закона об обретении АО «Государственный ощадный банк Украины» статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

участие Ощадбанка в ФГВФЛ — условие вхождения ЕБРР в капитал госбанка. Но этот момент постоянно откладывался из-за отсутствия в Ощадбанке средств на уплату всех сборов в Фонд.

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