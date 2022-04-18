В 1-м квартале Ощадбанк получил прибыль 243 млн гривен — Finance.ua
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В 1-м квартале Ощадбанк получил прибыль 243 млн гривен

Сегодня 15:31Фондовый рынок
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В 1-м квартале Ощадбанк получил прибыль 243 млн гривенВ 1-м квартале Ощадбанк получил прибыль 243 млн гривен
В январе-марте Государственный Ощадный банк получил чистую прибыль в 243 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении банка.
Ощадбанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью: положительный финансовый результат составляет 243,562 млн гривен.
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За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 252,335 млн гривен.
Банк соблюдает все нормативные и пруденциальные требования НБУ, имеет достаточный запас ликвидности.
Начиная с 24 февраля сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в Ощаде увеличилась на 13,6 млрд гривен — с 115,2 млрд гривен до 128,8 млрд гривен.
За время войны и до сегодняшнего дня банком выдано почти 900 млн гривен кредитов — преимущественно именно аграрным предприятиям, где сейчас идет посевная.

Что происходило в банковской системе с начала войны 🧐

73% сети Ощадбанка продолжает обслуживать украинцев там, где это позволяет ситуация безопасности, пополняются наличными банкоматы, проводится инкассация.
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По материалам: Українські Новини
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