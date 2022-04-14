ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью — Finance.ua
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ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью

Сегодня 17:05Фондовый рынок
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ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибыльюПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью
ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн. благодаря результатам довоенных месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается, на финансовые результаты марта оказали существенное влияние:
  • отмена процентов по кредитам на картах (1,3 млрд грн недополученного дохода за месяц);
  • отмена комиссий для торговых предприятий и за снятие наличных денег, а также комиссий за большинство видов платежей клиентов (1,1 млрд грн).
В марте были сформированы первые резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: 0,8 млрд грн под кредитные риски и 0,6 млрд грн под потери наличных из-за разрушения помещений и банкоматов.
В марте банк признал убыток на уровне 400 млн грн.
Несмотря на работу в условиях войны, повышение расходов при снижении объемов операций и доходов, банк остается операционно прибыльным: чистый результат без влияния резервов под возможные убытки и переоценки влияния рыночных факторов (стоимость иностранной валюты и ценных бумаг) в марте составил 1,7 млрд грн. Для сравнения, соответствующий показатель за январь составил 4,1 млрд грн.
Средства клиентов выросли с начала года на 22 млрд грн; прирост в марте составил 48 млрд грн, учитывая возврат части остатков, снятых в предвоенный период.
Чистый кредитный портфель после резервирования увеличился за первый квартал на 6 млрд грн. Банк является лидером правительственной программы поддержки агросектора, 88% кредитов в рамках которой предоставлено ПриватБанком, и возобновляет кредитование других секторов экономики. Для поддержки государства и приближения победы банк инвестирует средства в военные ОВГЗ: доля банка составляет около 40% как на первичном, так и на вторичном рынке.
3 марта банк перечислил авансовый взнос с дивидендов за 2021 год в сумме 28 млрд грн (80% прибыли за 2021 год по данным предварительной отчетности, не прошедшей аудит), а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн.
На 14 апреля банк обеспечивает работу 1093 отделений (74%) и 6077 банкоматов (70% от общего парка).

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По материалам: Finance.ua
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