На какие суммы украинцы могут приобрести военные облигации: разъяснение НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На какие суммы украинцы могут приобрести военные облигации: разъяснение НБУ

Сегодня 08:01Личные финансы
140
Национальный банк Украины выпустил разъяснение, где рассказал, что такое военные облигации, как их купить и во сколько это обойдется.
Военные облигации — целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке с целью финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.
Чем это полезно? Приобретая военные ОВГЗ, физические и юридические лица помогают укрепить финансовый фронт Украины. Средства от облигаций используются для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальных и оборонных. Это важно для того, чтобы и в дальнейшем сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии россии, а также поддерживать граждан Украины.
Место для вашей рекламы
Число вкладчиков среди граждан и бизнеса Украины на 6 мая превысило 38,5 тыс.
Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства. В частности, около 1 тыс. юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.
Результаты аукционов публикуются по ссылке: https://cutt.ly/6GSLu4W, а подробную статистику по покупке военных ОВГЗ гражданами и бизнесом публикует депозитарий Национального банка по понедельникам.

Основные условия покупки военных ОВГЗ

  • Министерство финансов выпускает как гривневые, так и валютные военные облигации. В то же время, покупать валютные ОВГЗ сейчас можно только за валюту, в которой они номинированы.
  • Номинальная стоимость одной гривневой облигации составляет 1 тыс. грн, долларовой — 1 тыс. дол. США, соответственно облигации, номинированной в евро — 1 тыс. евро.
  • Ставка доходности определяется на аукционе. Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым — 3,7% годовых, а по облигациям, номинированным в евро — 2,5% годовых.
  • Налоги и сборы с дохода по военным облигациям не взимаются.

Как приобрести военные ОВГЗ

Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки — первичные дилеры (сейчас их 11).
Граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.
В НБУ советуют при выборе финансового партнера для операций с военными облигациями обращать внимание на все возможные комиссии и стоимость других сопутствующих услуг, предоставляемых этими учреждениями.
Украинцы могут приобрести военные облигации на сумму:
  • от 1 тыс. грн в таких банках и инвестиционных фирмах: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банк Южный, Монобанк, ICU, Универ Капитал, Дрегон Капитал, БТС Брокер и Кинто;
  • от 20 тыс. грн — в Банке Кредит Днепр;
  • от 50 тыс. грн — в Ощадбанке по упрощенной процедуре;
  • от 100 тыс. грн — в ПриватБанке, Кредобанке, ОТП Банке;
  • от 300 тыс. грн — в Таскомбанке;
  • от 500 тыс. грн — в Райффайзен Банке и в Креде Агриколь Банке.
Покупать военные ОВГЗ можно как в отделениях банков, так и через мобильные приложения. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте Минфина по ссылке.
Также рекомендуем пересмотреть инструкцию покупки военных ОВГЗ от Finance.ua. 👇🏻

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.