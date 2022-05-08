На какие суммы украинцы могут приобрести военные облигации: разъяснение НБУ — Finance.ua

На какие суммы украинцы могут приобрести военные облигации: разъяснение НБУ

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Национальный банк Украины выпустил раз ъяснение , где рассказал, что такое военные облигации, как их купить и во сколько это обойдется.

Военные облигации — целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке с целью финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.

Чем это полезно? Приобретая военные ОВГЗ, физические и юридические лица помогают укрепить финансовый фронт Украины. Средства от облигаций используются для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальных и оборонных. Это важно для того, чтобы и в дальнейшем сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии россии, а также поддерживать граждан Украины.

Число вкладчиков среди граждан и бизнеса Украины на 6 мая превысило 38,5 тыс.

Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства. В частности, около 1 тыс. юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.

Результаты аукционов публикуются по ссылке: публикуются по ссылке: https://cutt.ly/6GSLu4W , а подробную статистику по покупке военных ОВГЗ гражданами и бизнесом публикует депозитарий Национального банка по понедельникам.

Основные условия покупки военных ОВГЗ

Министерство финансов выпускает как гривневые, так и валютные военные облигации. В то же время, покупать валютные ОВГЗ сейчас можно только за валюту, в которой они номинированы.

Номинальная стоимость одной гривневой облигации составляет 1 тыс. грн, долларовой — 1 тыс. дол. США, соответственно облигации, номинированной в евро — 1 тыс. евро.



Ставка доходности определяется на аукционе. Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым — 3,7% годовых, а по облигациям, номинированным в евро — 2,5% годовых.



определяется на аукционе. Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым — 3,7% годовых, а по облигациям, номинированным в евро — 2,5% годовых. Налоги и сборы с дохода по военным облигациям не взимаются.



Как приобрести военные ОВГЗ

Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки — первичные дилеры (сейчас их 11).

Граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.

В НБУ советуют при выборе финансового партнера для операций с военными облигациями обращать внимание на все возможные комиссии и стоимость других сопутствующих услуг, предоставляемых этими учреждениями.

Украинцы могут приобрести военные облигации на сумму:

от 1 тыс. грн в таких банках и инвестиционных фирмах: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банк Южный, Монобанк, ICU, Универ Капитал, Дрегон Капитал, БТС Брокер и Кинто;

от 20 тыс. грн — в Банке Кредит Днепр;



от 50 тыс. грн — в Ощадбанке по упрощенной процедуре;



от 100 тыс. грн — в ПриватБанке, Кредобанке, ОТП Банке;



от 300 тыс. грн — в Таскомбанке;



от 500 тыс. грн — в Райффайзен Банке и в Креде Агриколь Банке.



Покупать военные ОВГЗ можно как в отделениях банков, так и через мобильные приложения. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте Минфина по ссылке.

Также рекомендуем пересмотреть инструкцию покупки военных ОВГЗ от Finance.ua. 👇🏻

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