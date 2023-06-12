ВВП в I квартале вырос на 2,4% — Минэкономики — Finance.ua
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ВВП в I квартале вырос на 2,4% — Минэкономики

Казна и Политика
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ВВП в I квартале вырос на 2,4% — Минэкономики
ВВП в I квартале вырос на 2,4% — Минэкономики
Реальный ВВП в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022-го вырос на 2,4%.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны. И это подтверждается ростом реального ВВП сезонно скорректированного в I квартале 2023-го по сравнению с 4-м кварталом 2022-го на 2,4%», — сказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
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Она отметила, что поддержкой для бизнеса и населения остаются меры правительства по стабилизации ситуации в энергетике и решению логистических проблем, в том числе с доступом к отдельным морским портам в рамках зерновой сделки.
Улучшению ситуации способствует и реализация программ восстановления и поддержки предприятий, облегчающих доступ к финансовым ресурсам, в частности, программы «Доступные кредиты 5−7-9%» и грантовые программы под общим названием «єРобота». В том числе благодаря международной помощи, предоставляемой странами партнерами, что в комплексе подпитывает сдержанный оптимизм у субъектов экономической деятельности.
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Но, в то же время, отметила Свириденко, военная агрессия продолжает формировать новые шоки и испытания для украинского народа. Наблюдалась задержка работы зернового коридора, экспортеры ощущали на себе ограничительные меры со стороны стран соседей на импорт и транзит украинских сельскохозяйственных товаров, к ним прибавляются последствия террористического акта — разрушение Каховской ГЭС.
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Правительство в таких сложных обстоятельствах продолжает активно находить пути решения проблем, принимать меры по преодолению негативных последствий и обеспечению условий развития экономики для усиления движения в направлении победы. Как отмечают в Минэкономики, благодаря этому во втором квартале наблюдается также положительная динамика ВВП.
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По материалам:
Укрінформ
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