Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2% — Finance.ua

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2% Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2%

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2023 год до 2% с 3,3%, которые он прогнозировал в январе этого года.

«В Украине вторжение россии продолжает наносить тяжелый человеческий и экономический ущерб. Перспективы отмечены ярко выраженной неопределенностью», — говорится в июньском докладе СБ «Global Economic Prospects».

Банк объяснил ухудшение прогноза, в основном учетом экономических потрясений, вызванных разрушением энергетической инфраструктуры в четвертом квартале 2022 года.

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Отмечается, что государственные финансы останутся под давлением, несмотря на официальную внешнюю поддержку, включая недавно согласованное финансирование МВФ в размере $15,6 млрд в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

ВБ напомнил, что затраты на реконструкцию и восстановление оцениваются в 2,6 раза выше уровня ВВП 2022 года, и в Европе зарегистрировано более 8 млн беженцев.

Банк вслед за МВФ по-прежнему отказывается от прогноза украинской экономики на следующие годы, хотя для других стран он дает их и на 2024, и на 2025 год.

Согласно докладу, прогноз роста мировой экономики на 2023 год улучшен до 2,1% с ожидаемых в январе 1,7%, однако прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год снижен до 2,4% с 2,7%.

«Глобальный экономический рост, вероятно, существенно замедлится во втором полугодии текущего года, и его ослабление продолжится в 2024 году, — говорится в докладе ВБ. — Потенциальное разрастание банковского кризиса и усиление денежно-кредитной политики может привести к еще более серьезному замедлению».

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Мировая экономика остается в сложном положении в связи с последствиями пандемии COVID-19, ситуацией в Украине и усилением денежно-кредитной политики мировыми центробанками, добивающимися замедления инфляции, отмечают в СБ.

«Устойчивость глобальной экономической активности, которую мы наблюдали в начале этого года, вероятно, будет снижаться, — говорится в докладе. — Темпы роста в ряде крупных экономик, включая Китай и США, в начале года были выше ожиданий. Однако по итогам В 2023 года в целом глобальная экономическая активность замедлится.

Прогноз роста ВВП США на 2023 год повышен до 1,1% с ожидаемых в январе 0,5%, на 2024 год снижен до 0,8% с 1,6%.

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Экономика еврозоны, согласно прогнозу ВБ, увеличится на 0,4% в текущем и на 1,3% в следующем году. Ранее ожидалось, что ВВП еврозоны не изменится в 2023 году и увеличится на 1% в 2024 году.

Прогноз подъема китайской экономики на этот год улучшен до 5,6% с 4,3%, на следующий — снижен до 4,6% с 5%.

Прогнозы организации для россии, пересмотренные в апреле, не изменились: ВБ ожидает снижение российского ВВП на 0,2% в 2023 году и его повышение на 1,2% в следующем году.

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В 2025 году, согласно прогнозу ВБ, экономика США вырастет на 2,3%, еврозоны — также на 2,3%, Китая — на 4,4%, россии — на 0,8%.

«Глобальная инфляция оказалась устойчивой, однако постепенно будет замедляться, поскольку спрос в экономике снижается, и рост цен на сырьевые товары ослабевает», — говорится в докладе.

Однако темпы базовой инфляции во многих странах, вероятно, будут оставаться выше доковидных уровней и после 2024 года, отмечают в СБ.

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