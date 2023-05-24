Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3% — Finance.ua
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Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3%

Казна и Политика
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Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3%
Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3%
Инвестиционная компания Dragon Capital, одна из ведущих на украинском рынке, прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году на 3%, в то время как ранее ожидала его снижение на 0,5%.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
«Мы уже улучшили наш прогноз: мы ожидаем роста ВВП на 3% в этом году», — сказал основатель и глава компании Томаш Фиала.
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По словам Фиалы, уже с середины февраля прекратились отключения электроэнергии, и экономические результаты в последние месяцы лучше, чем ожидалось.
«И мы надеемся, что экономика вырастет, возможно, даже более чем на 3%», — добавил Фиала.
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В Dragon Capital уточнили, что по курсу и инфляции прогнозы также скоро будут обновлены.
Фиала отметил, что номинальный ВВП Украины в долларах упал в 2022 году до $160 млрд с $200 млрд в 2021 году.
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«Это лучший показатель за последние 10 лет, больше было только в 2021 году: в 2020 году ВВП было $157 млрд, а в 2022 — $160 млрд», — сказал глава Dragon Capital.

Справка Finance.ua:

  • НБУ улучшит прогнозную оценку роста реального ВВП Украины в 2023 году с 0,3 до 1%, инфляция по итогам года замедлит рост, считают банкиры;
  • Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Реальный ВВП сократился на 29,1%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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