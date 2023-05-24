Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3% — Finance.ua

Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3% Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3%

Инвестиционная компания Dragon Capital, одна из ведущих на украинском рынке, прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году на 3%, в то время как ранее ожидала его снижение на 0,5%.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Мы уже улучшили наш прогноз: мы ожидаем роста ВВП на 3% в этом году», — сказал основатель и глава компании Томаш Фиала.

По словам Фиалы, уже с середины февраля прекратились отключения электроэнергии, и экономические результаты в последние месяцы лучше, чем ожидалось.

«И мы надеемся, что экономика вырастет, возможно, даже более чем на 3%», — добавил Фиала.

В Dragon Capital уточнили, что по курсу и инфляции прогнозы также скоро будут обновлены.

Фиала отметил, что номинальный ВВП Украины в долларах упал в 2022 году до $160 млрд с $200 млрд в 2021 году.

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«Это лучший показатель за последние 10 лет, больше было только в 2021 году: в 2020 году ВВП было $157 млрд, а в 2022 — $160 млрд», — сказал глава Dragon Capital.

Справка Finance.ua:

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Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Реальный ВВП сократился на 29,1%.



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