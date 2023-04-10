В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления — Finance.ua
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В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления

Казна и Политика
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В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления
В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления
Экономика Украины на протяжении 2022 года понесла самые большие за всю историю независимости потери, ущерб и повреждения, которые ей причинила рф, масштабировав 24 февраля свой террор, начатый еще в 2014 году. Падение ВВП оценивается в 29,2%.
Об этом свидетельствует Обзор экономической активности (итоги 2022 года) Министерства экономики.
Как отметили в министерстве, предприятия всех видов экономической деятельности находились в сложных условиях и вынуждены были подстраиваться под злободневные реалии в режиме реального времени.
В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления
Несмотря на масштабы причиненного ущерба, экономика Украины, значительная часть которой находится в зоне боевых действий, адаптировалась к условиям войны, считают в Минэкономики. Этому способствовали различные программы поддержки, новая налоговая политика, фиксация курса гривны, замораживание тарифов для населения и другие, что стало возможным благодаря финансовой помощи от международных партнеров, которая в 2022 году составила 32,7 млрд долларов, из которых гранты — 14,3 млрд долларов.
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Как следствие, по оценкам Минэкономики, сокращение ВВП составило 29,2%. Это объективно худший результат за время независимости, впрочем, лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже, отметили в министерстве.
В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления
«Продолжение военных действий, которое с высокой вероятностью может сопровождаться ракетными обстрелами, даже в условиях усиленной защиты современными системами ПВО, все же может наносить дальнейшие разрушения. А сохранение неопределенности в вопросе длительности такой ситуации будет сдерживать развитие и откладывать сроки активного восстановления», — говорится в обзоре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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