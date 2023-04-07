Что происходит в экономике Украины: в итогах марта НБУ назвал 5 выводов — Finance.ua

Что происходит в экономике Украины: в итогах марта НБУ назвал 5 выводов Сегодня 21:00

Что происходит в экономике Украины: в итогах марта НБУ назвал 5 выводов

О состоянии экономики в конце марта в НБУ сообщили в 5 выводах из свежего макроэкономического и монетарного обзора.

Об этом пишет НБУ.

Потребительская инфляция и дальше замедлялась, учитывая достаточное предложение продовольствия и топлива, более слабый потребительский спрос, дальнейшие эффекты от деоккупации Херсонщины и укрепление наличного курса гривны. Эти факторы нивелировали эффекты роста затрат бизнеса, связанные, в частности, с дефицитом электроэнергии.

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Экономическая активность росла благодаря лучшей ситуации в энергетике. Улучшение деловых и потребительских настроений поддержало ряд отраслей промышленности, в том числе металлургию, а также розничную торговлю и сектор услуг. Неопределенность вокруг «зернового коридора» сдерживала восстановление грузовых перевозок.

Рынок труда оживился. Количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Однако занятость все еще оставалась на низком уровне, что сдерживало увеличение доходов. Количество украинских мигрантов за границей умеренно росло. Украинцы и дальше активно адаптировались в других странах. Большинство из них (76%) планируют вернуться, однако растет доля тех, кто еще не определился относительно возвращения.

Международная финансовая помощь и активизация внутреннего долгового рынка позволяют профинансировать значительные бюджетные нужды. Объемы средств, привлеченных правительством благодаря продаже внутренних государственных облигаций, увеличились. Этому, в частности, посодействовало январское решение НБУ разрешить банкам покрывать часть обязательных резервов за счет определенного перечня внутренних гособлигаций.

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Гривна на наличном рынке в дальнейшем укреплялась благодаря улучшению ожиданий и последовательной политике НБУ, направленной на повышение привлекательности гривневых активов. Доходность гривневых депозитов продолжила расти в ответ на сохранение учетной ставки на уровне 25% и дополнительные меры НБУ.

Ужесточение нормативов обязательного резервирования банками и обновление подходов к их расчету, а также изменения в операционном дизайне монетарной политики будут дополнительно побуждать банки активнее конкурировать за срочные вклады.

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