НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц — Finance.ua
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НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц

Валюта
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НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц
НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц
В марте 2023 года ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2023 года).
Как отметили в НБУ, интервенции по продаже валюты НБУ на межбанковском валютном рынке заметно снизились.
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«В основном этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствия эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли», — говорится в обзоре.
График: НБУ
График: НБУ
По данным НБУ, в дальнейшем сузился спрэд между наличным и официальным курсом, чему способствовала калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений.
График: НБУ
График: НБУ
«Сужение спреда устраняет рыночные искривления и увеличивает поступления валюты по официальным каналам», — говорится в обзоре.
Напомним, в марте Национальный сократил продажу валюты из резервов на 30% до 1,67 млрд долларов — минимума августа 2022 года.
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На наличном рынке курс доллара упал примерно на 2 гривны с 40 до 38 гривен за доллар. В начале апреля курс продолжает падать.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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