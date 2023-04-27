Банкиры ожидают от НБУ улучшения оценки роста ВВП Украины — Finance.ua

Банкиры ожидают от НБУ улучшения оценки роста ВВП Украины Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Национальный банк Украины (НБУ) улучшит прогнозную оценку роста реального ВВП Украины в 2023 году с 0,3 до 1%, инфляция по итогам года замедлит рост, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Конечно, фактор войны не позволит НБУ делать слишком смелые предположения, но все же 0,3% роста ВВП, обозначенных в последнем макропрогнозе, слишком пессимистическая оценка. По многим признакам в Украине в последние пару месяцев отмечается значительный рост потребительских настроений, это дает надежду на более динамичное восстановление экономики. На мой взгляд, НБУ может немного повысить предварительные оценки, подняв прогноз до уровня около 1% роста ВВП», — отметил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Райффайзен Банка Сергей Колодий. Его мнение разделяет главный менеджер по макроэкономическому анализу

«Номинальный ВВП за 2022 год стал позитивным сюрпризом, пожалуй, для всех, включая НБУ (факт оказался на 7% лучше январского прогноза регулятора). Поэтому, прежде всего, произойдет соответствующая корректировка номинального ВВП (эффект базисного года) и других показателей, «Мы также ожидаем улучшения прогноза экономического роста на 2023 год», — отметил он.

По словам банкира, одним из факторов улучшения прогноза экономического роста станет пересмотр показателей платежного баланса, в частности, будут улучшены прогнозы платежного баланса, сводного баланса и валовых резервов, причем последние, по ожиданиям банкира, будут существенно скорректированы вверх, ведь фактические показатели на конец первого квартала ($31,9 млрд) оказались значительно лучше прогноза НБУ ($26,3 млрд).

Колодий отмечает, что инфляция на конец первого квартала — и общая, и базовая — оказалась лучше прогноза НБУ, поэтому вполне резонно ожидать соответствующую коррекцию вниз годового прогноза на 2023 год.

Он добавил, что ухудшение прогноза роста средней номинальной зарплаты в 2023 году не станет сюрпризом (было +25% г/г), так как ее динамика в 2022 году оказалась более положительной, чем прогноз, поэтому будет действовать эффект высокой базы сравнения.

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Аналогичное мнение у начальника аналитического отдела Сенс Банка Алексея Блинова.

«Мы ожидаем однозначного улучшения макроэкономического прогноза НБУ. Негативные ожидания влияния обстрелов энергетической инфраструктуры на экономическую динамику не оправдались, к тому же выявлена существенная недооценка номинального ВВП по итогам 2022 года. Также не сбываются и озвученные в январе части дефицита торговли, что также прогноза на 2023 год», — отметил аналитик.

Аналитик стратегического развития банка Пивденный Константин Хведчук также ожидает улучшения прогнозов.

«Улучшение ситуации в энергетике позволяет НБУ улучшить прогноз ВВП и инфляции на текущий год. Также экономика получает значительные ресурсы за счет внешнего финансирования дефицита бюджета, частично оседающего на счетах бизнеса», — отметил он.

Эксперт добавил, что по мере снижения неопределенности в ходе войны и решения проблем экспорта агропродукции, эти ресурсы могут стать дополнительным драйвером восстановления экономики.

В то же время, председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек не ожидает улучшения прогноза по инфляции в предстоящем пересмотре.

«Прогнозы НБУ по траектории инфляции, скорее всего, существенно пересматриваться не будут. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 18,7% по итогам года. Скорее всего, в новом прогнозе будет закреплен показатель в диапазоне 18-19%», — отмечает банкир.

Он объясняет, что говорить о преодолении инфляционного давления рано.

Эксперт добавил, что альтернативы повышению тарифов нет, поскольку слишком долгое сдерживание регулируемых цен только накапливает дисбалансы в экономике, рано или поздно их придется пересматривать.

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