Госдолг увеличился до 79% ВВП — Finance.ua

Госдолг увеличился до 79% ВВП Сегодня 08:31 — Казна и Политика

Госдолг увеличился до 79% ВВП

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13,4 млрд — до $161 млрд, что соответствует 78,5% ВВП на конец 2022 года, хотя по состоянию на конец 2021 года госдолг составил всего 48,9% ВВП.

Об этом свидетельствует оценка Министерства финансов о соотношении государственного долга к ВВП.

«В 2022 году полномасштабное российское вторжение привело к падению номинального ВВП Украины до $161 млрд и увеличению отношения (прямого) государственного долга Украины к ВВП до 71,6% с 43,3% в 2021 году», — отмечает министерство.

Минфин уточняет, что рост произошел за счет увеличения на 50,4% долга, полученного на льготных условиях — с $29,1 млрд в 2021 году до $43,9 млрд в 2022 году.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует динамику украинской экономики в этом году от 3% спада до 1% роста с последующим ростом на 3,2% в 2024 году и на 6,5% — в 2025 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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