ВВП Украины за девять месяцев вырос на 4,5% — Finance.ua
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ВВП Украины за девять месяцев вырос на 4,5%

Казна и Политика
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ВВП Украины за девять месяцев вырос на 4,5%
ВВП Украины за девять месяцев вырос на 4,5%
В сентябре 2024 г. украинская экономика выросла на 3,8% [±1%] по сравнению с августом прошлого года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Такие данные обнародовало Министерство экономики.
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«Несмотря на вызовы войны, экономика Украины продолжает восстанавливаться. В сентябре наибольший прирост показало сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур. Рост также наблюдался в транспорте и строительстве. Второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу, и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике», — отметила вицепремьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, экономический рост за первые девять месяцев 2024 года на уровне 4,5% соответствует обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,5%.
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Оживление внутреннего спроса и стабильная работа Украинского морского коридора поддержали положительные тенденции промышленности. Возрастает спрос на продукцию машиностроения (в частности ВПК) и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.
Оживление промышленности положительно повлияло на транспорт — выросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.
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Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.
Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику из-за начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.
В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
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