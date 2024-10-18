Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год — Finance.ua

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год 18.10.2024, 15:14

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год

Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 3,2% в 2024 году, однако резко ухудшил его на 2025 год — с 6,5% до 2%.

Об этом говорится в Экономическом обзоре региона Европы и Центральной Азии.

«В Украине значительные убытки от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией, вероятно, замедлят рост с 5,3% в прошлом году до 3,2% в этом году», — говорится в сообщении.

В следующем году Всемирный банк прогнозирует замедление роста до 2%, когда ранее прогнозировалось увеличение ВВП Украины в 2025 году на 6,5%.

«Прогноз роста экономики Украины на 2025 год снижен на 4,5 процентных пункта (п.п.) — до 2%, что отражает предположение о продолжении военных действий», — отметили в СБ.

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Однако в 2026 году экономика Украины может вырасти уже на 7%, хотя ранее Всемирный банк прогнозировал ее рост на 5,1%.

Согласно обзору, банк улучшил прогноз роста экономики россии на этот и на следующие годы на 0,3 и 0,2 п.п. — в соответствии с 3,2% и 1,6%, тогда как оценка роста ВВП страны-агрессора на 1,1% в 2026 году была сохранена без изменений.

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