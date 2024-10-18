Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год — Finance.ua
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год
Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 3,2% в 2024 году, однако резко ухудшил его на 2025 год — с 6,5% до 2%.
Об этом говорится в Экономическом обзоре региона Европы и Центральной Азии.
«В Украине значительные убытки от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией, вероятно, замедлят рост с 5,3% в прошлом году до 3,2% в этом году», — говорится в сообщении.
В следующем году Всемирный банк прогнозирует замедление роста до 2%, когда ранее прогнозировалось увеличение ВВП Украины в 2025 году на 6,5%.
«Прогноз роста экономики Украины на 2025 год снижен на 4,5 процентных пункта (п.п.) — до 2%, что отражает предположение о продолжении военных действий», — отметили в СБ.
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Однако в 2026 году экономика Украины может вырасти уже на 7%, хотя ранее Всемирный банк прогнозировал ее рост на 5,1%.
Согласно обзору, банк улучшил прогноз роста экономики россии на этот и на следующие годы на 0,3 и 0,2 п.п. — в соответствии с 3,2% и 1,6%, тогда как оценка роста ВВП страны-агрессора на 1,1% в 2026 году была сохранена без изменений.
По материалам:
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