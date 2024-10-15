Мировой долг может превысить 100 триллионов долларов до конца года — МВФ Сегодня 18:00

Мировой долг может превысить 100 триллионов долларов до конца года — МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировой долг превысит 100 трлн долл. к концу 2024 года, а к концу десятилетия приблизится к 100% ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

«Хотя прогнозируется, что долг стабилизируется или снизится примерно в двух третях стран, он останется значительно выше уровня, предусмотренного до пандемии. На страны, где долг не стабилизируется, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП», — говорится в отчете.

По прогнозам МВФ, задолженность продолжит расти в странах мира, включая США, Великобританию, Бразилию, Францию, Италию и ЮАР.

Отмечается, что государственные расходы на преодоление зеленого перехода, старение населения и проблемы безопасности, вероятно, добавят фискальное давление в ближайшие годы.

Мировой риск задолженности — уровень будущего долга по экстремально неблагоприятному сценарию — оценивается почти на 20% ВВП выше трех лет по сравнению с базовым прогнозом World Economic Outlook (исследованием МВФ), достигая 115% ВВП в 2026 году.

Это объясняется тем, что высокий уровень долга сегодня усиливает влияние более слабого экономического роста, более жестких финансовых условий и увеличения процентных ставок на будущие уровни долга.

Риск задолженности значительно отличается в разных странах. Для стран с развитой экономикой риск задолженности снизился до 134% ВВП в 2026 году, а для развивающихся — увеличился до 88% ВВП в 2026 году.

«Страны с развитой экономикой должны пересмотреть приоритеты расходов, продвинуть реформы в сфере социальных выплат, увеличить доходы за счет косвенных налогов там, где они низкие, и отменить неэффективные налоговые льготы», — отмечает МВФ.

Економічна Правда По материалам:

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