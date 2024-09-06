Экономика Украины демонстрирует устойчивость, ВВП в июле вырос на 2,7% - Свириденко — Finance.ua

Экономика Украины демонстрирует устойчивость, ВВП в июле вырос на 2,7% - Свириденко
В июле 2024 года внутренний валовой продукт Украины вырос на 2,7% в годовом исчислении.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети X.
«Экономика продолжает демонстрировать устойчивость. Согласно данным Министерства экономики Украины, в июле ВВП вырос на 2,7%. Суммарно за январь-июль этого года имеем рост на уровне 4,0%», — сообщила Свириденко.
По ее словам, росту внутреннего валового продукта способствовало раннее начало сбора урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора.
В июле, несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год — до 3,7%.
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