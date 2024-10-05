Гетманцев ответил, что способствовало росту ВВП во втором квартале 2024 года — Finance.ua

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Гетманцев ответил, что способствовало росту ВВП во втором квартале 2024 года

Казна и Политика
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Гетманцев ответил, что способствовало росту ВВП во втором квартале 2024 года
Гетманцев ответил, что способствовало росту ВВП во втором квартале 2024 года
Во втором квартале 2024 года реальный ВВП Украины вырос на 3,7% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим кварталом экономика показала небольшой рост на 0,2% (с учетом сезонного фактора).
Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
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Оценка Госстата совпала с последним прогнозом НБУ за ІІ квартал (июль). С учетом результатов ІІ квартала за первую половину года реальный ВВП оценочно увеличился на 4,3−4,4% (год до года). В июле МЭРТ оценивал такой рост на уровне 4,1% (+/-1%).

Что повлияло на рост ВВП во втором квартале

Свой положительный вклад в ситуацию внес ряд факторов:
  • расширение потребительского спроса и реальных зарплат (против первой половины 2023 года средняя зарплата номинально увеличилась на 22,2%, с учетом инфляции за период — на 17,7%);
  • увеличение занятости, стабильная работа морского коридора, поддержавшая работу сектора транспорта в целом (в первой половине 2024 г. грузооборот увеличился на 19% год к году) и увеличила производство в ряде отраслей, в том числе гмк (+29,3% за первую половину года);
  • возобновление и расширение инвестиционной активности, в первую очередь в секторе безопасности и обороны.
По первой половине года промышленность в целом выросла на 8,1%, строительство на 37,1% (в т.ч. инженерных сооружений на 46,1%).
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Наступление ясности с внешним финансированием поддерживало бюджетные расходы и экономическое восстановление первой половины года.

Вызовы для экономики

Несмотря на восстановление, темпы роста экономики замедляются из-за истощения эффекта низкой базы 2023 года.
Кроме того, основными факторами, сдерживающими развитие, остаются:
  • Продолжение войны, что создает значительный экономический ущерб.
  • Разрушение энергетической инфраструктуры и необходимость поиска альтернативных источников энергии.
  • Снижение урожайности и дефицит профессиональных кадров из-за миграции и мобилизации.
По прогнозам рост реального ВВП в 2024 году может замедлиться до 3,5−3,7%.
Напомним, Гетманцев уверяет, что для покрытия дефицита бюджета в 2024 г. будет достаточно повышения налогов, но в следующем году могут появиться новые потребности.
По материалам:
Finance.ua
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