Гетманцев ответил, что способствовало росту ВВП во втором квартале 2024 года — Finance.ua

Гетманцев ответил, что способствовало росту ВВП во втором квартале 2024 года
Во втором квартале 2024 года реальный ВВП Украины вырос на 3,7% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим кварталом экономика показала небольшой рост на 0,2% (с учетом сезонного фактора).
Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
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Оценка Госстата совпала с последним прогнозом НБУ за ІІ квартал (июль). С учетом результатов ІІ квартала за первую половину года реальный ВВП оценочно увеличился на 4,3−4,4% (год до года). В июле МЭРТ оценивал такой рост на уровне 4,1% (+/-1%).
Что повлияло на рост ВВП во втором квартале
Свой положительный вклад в ситуацию внес ряд факторов:
- расширение потребительского спроса и реальных зарплат (против первой половины 2023 года средняя зарплата номинально увеличилась на 22,2%, с учетом инфляции за период — на 17,7%);
- увеличение занятости, стабильная работа морского коридора, поддержавшая работу сектора транспорта в целом (в первой половине 2024 г. грузооборот увеличился на 19% год к году) и увеличила производство в ряде отраслей, в том числе гмк (+29,3% за первую половину года);
- возобновление и расширение инвестиционной активности, в первую очередь в секторе безопасности и обороны.
По первой половине года промышленность в целом выросла на 8,1%, строительство на 37,1% (в т.ч. инженерных сооружений на 46,1%).
Наступление ясности с внешним финансированием поддерживало бюджетные расходы и экономическое восстановление первой половины года.
Вызовы для экономики
Несмотря на восстановление, темпы роста экономики замедляются из-за истощения эффекта низкой базы 2023 года.
Кроме того, основными факторами, сдерживающими развитие, остаются:
- Продолжение войны, что создает значительный экономический ущерб.
- Разрушение энергетической инфраструктуры и необходимость поиска альтернативных источников энергии.
- Снижение урожайности и дефицит профессиональных кадров из-за миграции и мобилизации.
По прогнозам рост реального ВВП в 2024 году может замедлиться до 3,5−3,7%.
Напомним, Гетманцев уверяет, что для покрытия дефицита бюджета в 2024 г. будет достаточно повышения налогов, но в следующем году могут появиться новые потребности.
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