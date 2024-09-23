Украина готовится к реструктуризации ВВП-варрантов — Finance.ua

Украина готовится к реструктуризации ВВП-варрантов Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Украина готовится к реструктуризации ВВП-варрантов

Министерство финансов хочет пересмотреть условия государственных деривативов, привязанных к темпам роста ВВП (так называемые ВВП-варранты), выпущенных во время реструктуризации еврооблигаций 2015 года.

Об этом сказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в интервью Reuters

«Это следующая задача», — заявил Юрий Буца, говоря о реструктуризации варрантов, добавив, что он надеется, что это будет сделано в «относительно короткий срок».

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Reuters пишет, что Киев совершил ошибку, когда, в отличие от других эмитентов варрантов, он не ограничил будущие выплаты, оставляя Украину на крючке для больших ежегодных платежей за каждый год, если ее экономика растет на 3% или больше.

В августе Украина выплатила по ВВП-варрантам $70,5 млн, но следующий платеж — 31 мая 2025 года — должен исчисляться сотнями миллионов долларов, поскольку в 2023 году ВВП статистически вырос на 5,3% после обвала почти на 30%, вызванного вторжением россии в 2022 году.

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Буца сказал, что «уникальная» структура инструментов означает, что нет плана, как их можно реструктуризировать, но добавил, что «мы планируем работать над этим добросовестно так же, как во время переговоров по суверенным еврооблигациям».

Экономика Украины росла более чем на 3% только трижды в период между 2012 и 2021 годами, но некоторые международные организации уже ожидают роста примерно на 6% в 2025 году, и любое соглашение о прекращении огня из россии, которое позволит получать помощь на послевоенное восстановление, может позволить расти ВВП годами.

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С 2025-го по 2041 год, когда истечет срок действия ВВП-варрантов, неограниченные выплаты могут фактически стоить Киеву от 15% до 40% национального богатства, созданного сверх установленных пороговых значений роста, препятствуя его усилиям по восстановлению.

Хотя правительство ввело мораторий на будущие выплаты по ВВП-варрантам на период реструктуризации, этот вопрос требует решения, поскольку Украина хочет выйти из своего текущего состояния «дефолта» и снова получить доступ к международным долговым рынкам после войны.

«Нам нужно выиграть войну, — сказал Буца. — Тогда, надеюсь, в 2026 или 2027 году мы сможем подумать о доступе к рынку».

На вопрос, может ли понадобиться еще одна полномасштабная реструктуризация, если война затянется, Буца ответил: Хотелось бы, чтобы этого не было, но мы этого не исключаем. Эта ситуация вызвана не нестабильной фискальной политикой, а войной".

Даже после списания в прошлом месяце части еврооблигаций отношение долга Украины к ВВП будет оставаться на уровне почти 100%, а расходы на войну означают, что она в значительной степени полагается на международную поддержку для финансирования своего бюджета.

НВ По материалам:

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