Украина выплатила владельцам ВВП-варрантов 200 миллионов долларов — Finance.ua

Украина выплатила владельцам ВВП-варрантов 200 миллионов долларов Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Украина выплатила владельцам ВВП-варрантов 200 миллионов долларов

Украина произвела выплату около 200 миллионов долларов владельцам своих варрантов ВВП, ценных бумаг, не являвшихся частью недавнего соглашения о реструктуризации еврооблигаций на 20 миллиардов долларов с частными кредиторами.

Как пишет Bloomberg, выплата произошла после того, как министерство финансов заявило в июльском заявлении, что оно намерено выплатить комиссию за согласие в начале августа, связанную с 2,6 миллиардами долларов непогашенных варрантов, а также отсроченный платеж по облигациям с 2021 года. Минфин также заявил, что «взял на себя обязательство обеспечить справедливое и равноправное отношение к владельцам варрантов в любом потенциальном будущем управлении обязательствами или ином предложении относительно обращения».

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Правительство решило перевести деньги владельцам варрантов, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский подписал в среду законопроект, позволяющий Украине отсрочить выплаты по внешнему долгу. Министерство финансов заявило, что выплата включала комиссию за согласие и проценты в размере 130,1 миллиона долларов, а также отсроченный платеж и проценты по росту в 2021 году в размере 70,5 миллиона долларов.

Варранты были выпущены во время предыдущей реструктуризации долга в 2015 году, но были исключены из недавнего соглашения о реструктуризации облигаций на сумму 20 миллиардов долларов в принципе между собственниками международных облигаций Украины и правительством.

«Выплата платы за согласие в соответствии с условиями запроса согласия 2022 года приведет к обеспечению опциона „колл“ на непогашенные варранты — возможности выкупить все варранты по номинальной стоимости в течение следующих трех лет», — сообщило в четверг министерство финансов Украины в заявлении, отправленном по электронной почте.

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Министерство заявило, что Украина является одним из крупнейших владельцев варрантов ВВП и получит обратно около 20% от отложенного платежа в размере 70,5 миллиона долларов.

Варранты, срок погашения которых наступает в 2041 году, торговались по цене около 61 цента за доллар в четверг, восстановившись до ценовых уровней, наблюдавшихся до полномасштабного вторжения россии в Украину в начале 2022 года.

Накануне реструктуризации долга с правительством фонды, включая Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, сформировали группу кредиторов, консультированную Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Группа владеет более чем 25% совокупной непогашенной основной суммы варрантов, говорится в заявлении Cleary.

Ранее Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 млрд долл. США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд — до 2033 года», — написал он.

УНІАН По материалам:

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