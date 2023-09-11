ВВП-варанты Украины подорожали до максимума с начала года — Finance.ua
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ВВП-варанты Украины подорожали до максимума с начала года

Фондовый рынок
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ВВП-варанты Украины подорожали до максимума с начала года
ВВП-варанты Украины подорожали до максимума с начала года
Цена ВВП-варрантов Украины по итогам торгов в прошлую пятницу выросла примерно на 2 процентных пункта — до 49,2% номинала.
Это максимальная цена этих ценных бумаг с начала полномасштабной агрессии россии, в первый день которой они торговались по 22,4% от номинала, а затем опускались ниже 20% и даже 15% номинальной стоимости, сообщает Bloomberg.
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В прошлую же пятницу цена этих инструментов в данный момент даже превысила 50%, составив около 50,25%, тогда как в феврале накануне полномасштабной войны за них давали 55−75%.
На прошлой неделе прошел визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена с новыми заявлениями о предоставлении помощи.
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Кроме того, снова были улучшены отдельные прогнозы роста экономики Украины в текущем году: инвесткомпания Dragon Capital повысила свой прогноз до 4,5% по сравнению с 3% в июне, правительство Украины — до 4% с 2,8% в июне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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