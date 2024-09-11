5,6% ВВП: Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за заминированных территорий — Finance.ua

5,6% ВВП: Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за заминированных территорий
Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 миллиарда долларов ежегодно. Это эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Наибольшие потери — из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.
Об этом говорится в исследовании Tony Blair Institute, проведенном совместно с Министерством экономики Украины.
По оценкам Tony Blair Institute, более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий потеряли Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области. В целом местные власти недополучают более 1,1 миллиарда долларов местных налогов.
Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для ускорения процесса разминирования земель правительство запустило программу компенсаций для фермеров, планирующих разминировать сельскохозяйственные участки, на которых работают.
«Сейчас в системе Prozorro объявлено 10 аукционов на закупку услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, которые планируется разминировать, — более 3 700 га. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели аукционы будут успешно завершены и подписаны первые договоры с операторами противоминной деятельности», — сказала Свириденко.
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Toni Blair Institute в своем отчете отметил, что, по оценке Всемирного Банка, для разминирования всей территории Украины понадобится около 35 миллиардов долларов. И эти деньги Украина смогла бы компенсировать меньше, чем за три с половиной года после полной очистки земель, отмечается в отчете.
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