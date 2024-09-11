5,6% ВВП: Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за заминированных территорий — Finance.ua
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5,6% ВВП: Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за заминированных территорий

Казна и Политика
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5,6% ВВП: Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за заминированных территорий
5,6% ВВП: Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за заминированных территорий
Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 миллиарда долларов ежегодно. Это эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Наибольшие потери — из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.
Об этом говорится в исследовании Tony Blair Institute, проведенном совместно с Министерством экономики Украины.
По оценкам Tony Blair Institute, более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий потеряли Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области. В целом местные власти недополучают более 1,1 миллиарда долларов местных налогов.
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Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для ускорения процесса разминирования земель правительство запустило программу компенсаций для фермеров, планирующих разминировать сельскохозяйственные участки, на которых работают.
«Сейчас в системе Prozorro объявлено 10 аукционов на закупку услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, которые планируется разминировать, — более 3 700 га. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели аукционы будут успешно завершены и подписаны первые договоры с операторами противоминной деятельности», — сказала Свириденко.
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Toni Blair Institute в своем отчете отметил, что, по оценке Всемирного Банка, для разминирования всей территории Украины понадобится около 35 миллиардов долларов. И эти деньги Украина смогла бы компенсировать меньше, чем за три с половиной года после полной очистки земель, отмечается в отчете.
По материалам:
Finance.ua
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