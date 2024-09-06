Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель — Свириденко — Finance.ua
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Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель — Свириденко

Аграрный рынок
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Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель — Свириденко
Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель — Свириденко
Юлия Свириденко сообщила об использовании аграриями 150 тыс. га очищенной от мин пашни. Украина экспортировала 69,86 млн тонн зерновых и масличных культур в 2023/2024 году, увеличив поставки в Африку.
Украинские аграрии уже используют более 150 тысяч га пашни, обследованной, очищенной или разминированной саперами. Об этом заявила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Свириденко выступила во время тематической конференции по выполнению договоренностей, достигнутых на Глобальном саммите мира, состоявшейся в онлайн-формате с участием руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
К мероприятию, посвященному реализации пункта Формулы мира «Продовольственная безопасность», присоединились представители 75 стран-партнеров и международных организаций из разных регионов мира, Правительства Украины и Офиса Президента Украины.
Как подчеркнула Юлия Свириденко, очистка и возврат в эксплуатацию ценных сельхозземель — одна из ключевых задач правительства по усилению продовольственной безопасности в мире.
По материалам:
УНН
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