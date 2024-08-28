Правительство прекращает обслуживание ВВП-варрантов и некоторых других внешних обязательств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство прекращает обслуживание ВВП-варрантов и некоторых других внешних обязательств

Казна и Политика
141
Правительство прекращает обслуживание ВВП-варрантов и некоторых других внешних обязательств
Правительство прекращает обслуживание ВВП-варрантов и некоторых других внешних обязательств
Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.
Об этом пишет Экономическая правда.
Постановление останавливает обслуживание Украиной обязательств по следующим инструментам:
  • начиная с 3 сентября — по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по данным Минфина, по состоянию на 31 июля, долг Украины перед Cargill составлял около 700 млн долларов);
  • начиная с 9 ноября — по гарантийным обязательствам государства по долгу по «зеленым» облигациям «Укрэнерго», выпущенным под залог государства в 2021 году (на общую сумму около 830 млн долларов);
  • начиная с 31 мая 2025 года — платежей по ВВП-варрантам Украины (инструмент, который Украина выпустила в рамках реструктуризации 2015 года).
Читайте также
Также постановление правительства позволяет провести «выплату за согласие» инвесторам, согласившимся на украинские условия реструктуризации долга. Соответствующая плата не должна превышать 246 млн долларов.
Отметим, что накануне Министерство финансов уже провело выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 млн долл. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на сумму 130,1 млн долл., а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 млн долл. за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была оплатить владельцам варрантов в 2023 году).
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.