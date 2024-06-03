Ввозную пошлину и НДС для энергооборудования могут отменить — Шмыгаль Сегодня 20:10 — Энергетика

Ввозную пошлину и НДС для энергооборудования могут отменить — Шмыгаль

Кабинет Министров будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на совещании обсудили проблему для этого шага.

«Рассмотрели возможность отмены ввозных пошлин и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии», написал Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы.

Шмыгаль также сообщил, что дал предоставление проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.

«Минэнерго также поручено совместно с партнерами прорабатывать вопросы установки газопоршневых установок в каждом областном центре», — написал премьер-министр.

По подсчетам , с учетом ракетных атак в июне россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.