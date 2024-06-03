Ввозную пошлину и НДС для энергооборудования могут отменить — Шмыгаль — Finance.ua
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Ввозную пошлину и НДС для энергооборудования могут отменить — Шмыгаль

Энергетика
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Ввозную пошлину и НДС для энергооборудования могут отменить — Шмыгаль
Ввозную пошлину и НДС для энергооборудования могут отменить — Шмыгаль
Кабинет Министров будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, на совещании обсудили проблему для этого шага.
«Рассмотрели возможность отмены ввозных пошлин и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии», написал Шмыгаль в Telegram.
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Он добавил, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы.
Шмыгаль также сообщил, что дал предоставление проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.
«Минэнерго также поручено совместно с партнерами прорабатывать вопросы установки газопоршневых установок в каждом областном центре», — написал премьер-министр.
По подсчетам, с учетом ракетных атак в июне россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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