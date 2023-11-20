Ввоз гуманитарной помощи: что изменится с 1 апреля 2024 года — Finance.ua
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Ввоз гуманитарной помощи: что изменится с 1 апреля 2024 года

Казна и Политика
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Ввоз гуманитарной помощи: что изменится с 1 апреля 2024 года
Ввоз гуманитарной помощи: что изменится с 1 апреля 2024 года
Кабинет Министров продлил возможность использования бумажных деклараций для ввоза гуманитарной помощи в Украину до 1 апреля следующего года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
С 1 декабря этого года получатели могут уже начать использовать цифровой механизм для ввоза гуманитарной помощи. То есть подавать декларацию онлайн с использованием автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
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Продлится переходный период с возможностью подачи бумажной декларации до 1 апреля следующего года.
«За это время Минсоцполитики, в сотрудничестве с другими органами власти и гражданским обществом, продолжит прорабатывать конструктивные комментарии и предложения по улучшению правового регулирования процедуры ввоза и учета гуманитарной помощи», — пояснили в министерстве.
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В то же время во время переходного периода фонды, общественные организации и другие получатели смогут адаптировать свои процессы к использованию цифровой системы и оценить ее преимущества.
В Минсоцполитики отмечают, что с 1 декабря у получателя нет обязанности пользоваться бумажным или цифровым механизмом. То есть организация может использовать любой вариант, который затем будет отражен в отчетности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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