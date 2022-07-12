Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро — Finance.ua
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Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро

Казна и Политика
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Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро
Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро
Второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины будет составлять 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощи.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
«Важно подчеркнуть, что мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной макрофинансовой помощи. И остальные будут включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его как можно скорее», — сказала она.
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Журналисты уточнили, идет ли речь именно о сумме в 8 миллиардов.
«Мы работаем над второй частью макрофинансовой помощи, которая составляет 8 миллиардов евро», — уточнила она.
На вопрос, не задержит ли летний период отпусков в институтах ЕС работу над вторым траншем, в Еврокомиссии заверили, что этого не будет.
«Первый транш утвержден менее чем через два месяца после того, как мы впервые анонсировали планы по его предоставлению. Да, в Европе период отпусков, но институты функционируют, Еврокомиссия продолжает работу в течение лета. Поэтому мы надеемся, что решение о втором транше будет как можно скорее», — сказала спикер.
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Следует отметить, что решение о предоставлении макрофина должен утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. До сентября пленарные сессии Европарламента не запланированы.
Напомним, 12 июля Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в поддержку экономики в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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