США предоставили Украине еще один грант — Finance.ua

США предоставили Украине еще один грант Сегодня 12:21

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты Америки направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter

Это уже второй грант США за последние две недели, сумма помощи составила $3 млрд.

«1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, итого сумма помощи составила 3 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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