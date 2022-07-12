США предоставили Украине еще один грант — Finance.ua

США предоставили Украине еще один грант
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты Америки направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.
Это уже второй грант США за последние две недели, сумма помощи составила $3 млрд.
«1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, итого сумма помощи составила 3 млрд долларов», — говорится в сообщении.
Шмыгаль поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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