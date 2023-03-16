Второй раунд сокращений: Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников — Finance.ua
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Второй раунд сокращений: Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников

Фондовый рынок
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Второй раунд сокращений: Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников
Второй раунд сокращений: Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников
Мета Platforms Inc. официально заявила о новом раунде сокращений. Компания планирует уволить 10 тысяч сотрудников и закрыть около 5 тысяч дополнительных вакансий.
Об этом сообщает Bloomberg.
Материнская компания Facebook провозгласила 2023-й «годом эффективности». Чтобы улучшить свои финансовые показатели и достичь долгосрочных целуй, Meta отменяет менее приоритетные проекты и замедляет набор персонала, цитирует главного исполнительного директора Марка Цукерберга Bloomberg.
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По словам Цукерберга, Meta будет инвестировать в инструменты типа искусственного интеллекта, чтобы помочь инженерам быстрее писать коды и таким образом повысить эффективность компании.
В обращении к работникам исполнительный директор Meta сообщил, что большинство сокращений произойдут в апреле и мае, хотя в некоторых случаях они продлятся до конца года.
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Среди прочего Цукерберг планирует сократить команду, занимающуюся набором персонала.
Число сотрудников Meta резко возросло во время пандемии коронавируса, поскольку увеличился спрос на цифровые услуги компании. К моменту, когда Meta начала сокращать рабочие места в ноябре прошлого года, в компании работало более 87 тысяч сотрудников, пишет Bloomberg.
Напомним, в ноябре Meta сократила 11 тысяч своих работников, поскольку таким образом боролась с нестабильностью доходов.

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По материалам:
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