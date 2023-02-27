Meta представила собственную языковую модель искусственного интеллекта LLaMA — Finance.ua

Meta представила собственную языковую модель искусственного интеллекта LLaMA
Meta Platforms объявила, что выпускает для исследователей новую крупную языковую модель LLaMA, присоединившись к гонке между Microsoft и Google по развитию искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters.
LLaMA от Meta, сокращенно от Large Language Model Meta AI, будет доступна по некоммерческой лицензии для исследователей и организаций, связанных с правительством, гражданским обществом и научными кругами, говорится в блоге компании.
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Модель, которая, по словам Meta, требует «намного меньших» вычислительных мощностей, чем предыдущие предложения, обучается на 20 языках с акцентом на языки с латинским и кириллическим алфавитами.
Мета заявила, что LLaMA может превзойти конкурентов, изучающих больше параметров или переменных, которые учитывает алгоритм.
В частности, версия LLaMA с 13 миллиардами параметров может превзойти GPT-3, недавнего предшественника модели, на которой построен ChatGPT.
Представитель Meta объяснил производительность большим количеством более «чистых» данных и «архитектурными улучшениями» в модели, которые повысили стабильность обучения.
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