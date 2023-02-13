Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать — Finance.ua

Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что подобные боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир. Об этом предприниматель заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

В разговоре с журналистами Гейтс оценил вклад нейросетей в будущее человечества и заявил, что считает создание ChatGPT таким же важным событием, как и изобретение интернета.

«До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не понимать смысл», — сказал Билл Гейтс, подчеркнув, что ChatGPT упростит офисную работу.

По словам предпринимателя, нейросеть пока допускает ошибки, но через годы будет работать идеально: «Дороги назад нет».

Читайте также Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале

Один из самых богатых людей на планете признался, что частные компании вкладывают в разработку передовых технологий суммы больше, чем исследовательские бюджеты мировых правительств.

«До сих пор считалось, что быстрее всего заменят роботами фабричных рабочих. Сейчас кажется, что ИИ поможет нам и с офисной работой», – уверен Гейтс.

Билл Гейтс заключил, что «в отдаленном будущем нам действительно придется работать меньше, чем сегодня». В этой связи соучредитель Microsoft призвал адаптировать под изменения мировую финансовую систему и налоговое законодательство.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.