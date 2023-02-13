Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать — Finance.ua
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Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать

Технологии&Авто
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Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать
Билл Гейтс считает, что благодаря искусственному интеллекту человечество начнет меньше работать
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что подобные боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир. Об этом предприниматель заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.
В разговоре с журналистами Гейтс оценил вклад нейросетей в будущее человечества и заявил, что считает создание ChatGPT таким же важным событием, как и изобретение интернета.
«До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не понимать смысл», — сказал Билл Гейтс, подчеркнув, что ChatGPT упростит офисную работу.
По словам предпринимателя, нейросеть пока допускает ошибки, но через годы будет работать идеально: «Дороги назад нет».
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«До сих пор считалось, что быстрее всего заменят роботами фабричных рабочих. Сейчас кажется, что ИИ поможет нам и с офисной работой», – уверен Гейтс.
Билл Гейтс заключил, что «в отдаленном будущем нам действительно придется работать меньше, чем сегодня». В этой связи соучредитель Microsoft призвал адаптировать под изменения мировую финансовую систему и налоговое законодательство.
По материалам:
noworries
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