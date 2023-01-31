Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале — Finance.ua

Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале 31.01.2023, 00:39 — Криптовалюта

Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале

Аналитики финансового издания Finbold обратились к алгоритмическому искусственному интеллекту (ИИ) на платформе PricePredictions, чтобы определить будущую стоимость флагманской криптовалюты Bitcoin.

Искусственный интеллект (ИИ) предположил, что BTC, вероятно, достигнет $24 342 28 февраля 2023 года, что на 4,5% больше текущей цены.

Прогнозы ИИ опираются на разные технические показатели, включая полосы Боллинджера, скользящие средние, дивергенцию конвергенции скользящих средних, индекс относительной силы и другие.

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PricePredictions также предположил, что в середине февраля, на День святого Валентина, BTC будет стоить $23 868.

Напомним, что Bitcoin стремительно дорожал в 2023 году, с начала года его курс вырос на 40%. Январь завершается четвертой подряд недельной зеленой свечкой Bitcoin, чего не было с августа 2021 года.

На момент написания новости цена Bitcoin составляет $23 269, потеряв за последние 24 часа незначительные 0,68%. На недельном графике стоимость BTC выросла на 1,63%.

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cryptomisto По материалам:

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