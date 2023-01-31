Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале — Finance.ua
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Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале

Криптовалюта
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Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале
Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость Bitcoin в феврале
Аналитики финансового издания Finbold обратились к алгоритмическому искусственному интеллекту (ИИ) на платформе PricePredictions, чтобы определить будущую стоимость флагманской криптовалюты Bitcoin.
Искусственный интеллект (ИИ) предположил, что BTC, вероятно, достигнет $24 342 28 февраля 2023 года, что на 4,5% больше текущей цены.
Прогнозы ИИ опираются на разные технические показатели, включая полосы Боллинджера, скользящие средние, дивергенцию конвергенции скользящих средних, индекс относительной силы и другие.
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PricePredictions также предположил, что в середине февраля, на День святого Валентина, BTC будет стоить $23 868.
Напомним, что Bitcoin стремительно дорожал в 2023 году, с начала года его курс вырос на 40%. Январь завершается четвертой подряд недельной зеленой свечкой Bitcoin, чего не было с августа 2021 года.
На момент написания новости цена Bitcoin составляет $23 269, потеряв за последние 24 часа незначительные 0,68%. На недельном графике стоимость BTC выросла на 1,63%.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
cryptomisto
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