Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году — Finance.ua

Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году Сегодня 19:32 — Криптовалюта

Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году

Goldman Sachs оценил Bitcoin как один из самых эффективных активов в 2023 году, несмотря на то, что ранее банковский гигант был большим критиком первой криптовалюты.

В отчете Goldman Sachs приведен сравнительный анализ разных активов. Bitcoin с начала года превзошел по доходности S&P 500, золото, недвижимость и Nasdaq 100.

Кроме того, первая криптовалюта обогнала индекс развивающихся рынков, MSCI, развитые рынки MSCI, 10-летние казначейские облигации США, а также ряд секторов (энергетика, информационные технологии, финансы, здравоохранение, СМИ, строительные материалы, нефть, потребительские) товары и т.п.).

Доходность BTC

Общая доходность Bitcoin составила 27% при коэффициенте риска 3,1. Остальные активы сильно отстают в этом отношении. К примеру, MSCI занимает второе место по общей доходности всего 8%.

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BTC с начала года вырос более чем на 40% и превысил уровень в $23 000. Ни один другой традиционный актив не показал такого бурного роста за первый месяц 2023 года.

Стоит отметить, что Goldman Sachs ранее был противником цифровых активов. Банк впервые добавил Bitcoin в свой отчет о доходах в начале 2021 года. Во втором квартале 2022 года банк стал предоставлять криптоуслуги своим клиентам.

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