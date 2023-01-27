Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году

Криптовалюта
1
Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году
Goldman Sachs назвал Bitcoin лучшим активом в этом году
Goldman Sachs оценил Bitcoin как один из самых эффективных активов в 2023 году, несмотря на то, что ранее банковский гигант был большим критиком первой криптовалюты.
В отчете Goldman Sachs приведен сравнительный анализ разных активов. Bitcoin с начала года превзошел по доходности S&P 500, золото, недвижимость и Nasdaq 100.
Кроме того, первая криптовалюта обогнала индекс развивающихся рынков, MSCI, развитые рынки MSCI, 10-летние казначейские облигации США, а также ряд секторов (энергетика, информационные технологии, финансы, здравоохранение, СМИ, строительные материалы, нефть, потребительские) товары и т.п.).

Доходность BTC

Общая доходность Bitcoin составила 27% при коэффициенте риска 3,1. Остальные активы сильно отстают в этом отношении. К примеру, MSCI занимает второе место по общей доходности всего 8%.
Читайте также
BTC с начала года вырос более чем на 40% и превысил уровень в $23 000. Ни один другой традиционный актив не показал такого бурного роста за первый месяц 2023 года.
Стоит отметить, что Goldman Sachs ранее был противником цифровых активов. Банк впервые добавил Bitcoin в свой отчет о доходах в начале 2021 года. Во втором квартале 2022 года банк стал предоставлять криптоуслуги своим клиентам.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.