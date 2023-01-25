Эксперт раскрыл схему «гарантированного» заработка на Bitcoin — Finance.ua
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Эксперт раскрыл схему «гарантированного» заработка на Bitcoin

Криптовалюта
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Эксперт раскрыл схему «гарантированного» заработка на Bitcoin
Эксперт раскрыл схему «гарантированного» заработка на Bitcoin
Покупка Bitcoin в конце первого дня китайского Нового года и продажа через десять торговых дней гарантирует в среднем прибыль более 9%, выяснил директор по исследованиям и стратегии Matrixport Маркус Тилен.
Последние восемь лет с 2015 по 2022 год схема приносила доход в 100% случаях, подчеркнул эксперт.
  • Наибольшую прибыль подобная операция принесла бы в 2017 году — 15%.
  • Даже в 2018 году, на фоне предыдущей криптозимы, инвестор получал доход, хотя и всего в 1%.
  • В 2023 году для реализации схемы необходимо было купить цифровое золото 22 января, продать активы через 10 дней — 1 февраля.
В воскресенье, в день предполагаемых инвестиций, Bitcoin торговался вблизи отметки $22 900. Актив не удержал достигнутый в субботу впервые с августа 2022 года уровень $23 000. Согласно исследованию Тилена, цена криптовалюты к началу февраля должна приблизиться к $25 000.
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Директор по рискам OTC-платформы B2C2 Адам Фартинг обозначил эту отметку как ключевое сопротивление для продолжения текущего ралли.
По данным Тилена, идеальный срок для аккумулированной средней доходности при покупке биткоина в начале китайского Нового года составляет 15-19 дней. Как правило, за этот период криптовалюта дорожает примерно на 12%.
В целом эксперт считает старт Праздника весны «привлекательным временем» для входа в длинные позиции.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Forklog
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