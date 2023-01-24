Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики Сегодня 19:48 — Криптовалюта

Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики

Согласно данным аналитической платформы TradingView, флагманская криптовалюта продолжает расти, готовясь подняться до $25 000 в ближайшее время. В настоящее время BTC направлен на повышение зоны сопротивления в $23 500.

За последние 7 дней Bitcoin вырос на 8.3%, достигнув рыночной капитализации в $441 миллиард. На почасовом графике пары BTC/USD формируется ключевая линия бычьего тренда с поддержкой около $22 100. Как считают аналитики TradingView, если цена ВТС не сможет преодолеть сопротивление $23 400, начнется еще одна коррекция вниз.

На стоимость флагмана рынка может негативно повлиять повышение процентных ставок Центральным банком США — 1 февраля состоится заседание, на котором станет известно, будут ли увеличивать ставку. Несколько дней назад президент Федеральной резервной системы США Джим Буллард предложил увеличить ставку на 50 базовых пунктов.

noworries По материалам:

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