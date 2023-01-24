Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики — Finance.ua
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Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики

Криптовалюта
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Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики
Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики
Согласно данным аналитической платформы TradingView, флагманская криптовалюта продолжает расти, готовясь подняться до $25 000 в ближайшее время. В настоящее время BTC направлен на повышение зоны сопротивления в $23 500.
За последние 7 дней Bitcoin вырос на 8.3%, достигнув рыночной капитализации в $441 миллиард. На почасовом графике пары BTC/USD формируется ключевая линия бычьего тренда с поддержкой около $22 100. Как считают аналитики TradingView, если цена ВТС не сможет преодолеть сопротивление $23 400, начнется еще одна коррекция вниз.

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На стоимость флагмана рынка может негативно повлиять повышение процентных ставок Центральным банком США — 1 февраля состоится заседание, на котором станет известно, будут ли увеличивать ставку. Несколько дней назад президент Федеральной резервной системы США Джим Буллард предложил увеличить ставку на 50 базовых пунктов.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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