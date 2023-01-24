Bitcoin готовится возрасти до $25 000 — криптовалютные аналитики
Согласно данным аналитической платформы TradingView, флагманская криптовалюта продолжает расти, готовясь подняться до $25 000 в ближайшее время. В настоящее время BTC направлен на повышение зоны сопротивления в $23 500.
За последние 7 дней Bitcoin вырос на 8.3%, достигнув рыночной капитализации в $441 миллиард. На почасовом графике пары BTC/USD формируется ключевая линия бычьего тренда с поддержкой около $22 100. Как считают аналитики TradingView, если цена ВТС не сможет преодолеть сопротивление $23 400, начнется еще одна коррекция вниз.
Читайте также: Крипторынок: развитие в 2022 и тренды 2023 🧐
На стоимость флагмана рынка может негативно повлиять повышение процентных ставок Центральным банком США — 1 февраля состоится заседание, на котором станет известно, будут ли увеличивать ставку. Несколько дней назад президент Федеральной резервной системы США Джим Буллард предложил увеличить ставку на 50 базовых пунктов.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью