Meta прекращает поддержку NFT в Facebook и Instagram — Finance.ua

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Meta прекращает поддержку NFT в Facebook и Instagram

Технологии&Авто
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Meta прекращает поддержку NFT в Facebook и Instagram
Meta прекращает поддержку NFT в Facebook и Instagram
Meta прекращает поддержку цифровых предметов коллекционирования (NFT) на своих платформах менее чем через год после их развертывания.
Об этом заявил представитель Meta Стефан Касриэль, передает Reuters.
«Сейчас мы сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и компаний», — написал Касриэль в Twitter.
Он добавил, что Meta продолжит инвестировать в финтех-инструменты, которые пригодятся людям и компаниям в будущем. Компания оптимизирует платежи посредством Meta Pay, упрощает оформление заказов и выплаты, а также инвестирует в обмен сообщениями через Meta.
Как отмечает Reuters, в 2022 году, когда криптоактивы NFT стали очень популярны, а их продажи достигли миллиардов долларов, Meta развернула поддержку для создателей, чтобы распространять NFT в Instagram и Facebook.
Но в конце прошлого года Bitcoin и другие токены потерпели поражение после внезапного банкротства крупной биржи FTX. Падение усилилось недавним крахом трех американских банков, два из которых были ориентированы на криптовалюту.
Напомним, что Meta заявила о запуске возможности создания и продаж NFT в Instagram в ноябре 2022 года. Кроме того, в соцсети в дополнение к Rainbow, MetaMask и Trust Wallet запустили поддержку криптокошелька Phantom Wallet.

Как заработать на NFT 🧐

По материалам:
Діло
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