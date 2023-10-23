Вся информация о ставках по кредитам в рекламе: НБУ ужесточил правила работы финкомпаний — Finance.ua

Вся информация о ставках по кредитам в рекламе: НБУ ужесточил правила работы финкомпаний Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Вся информация о ставках по кредитам в рекламе: НБУ ужесточил правила работы финкомпаний

Небанковские финучреждения с 21 октября должны раскрывать условия потребительского кредитования на веб-сайтах и ​​в рекламе.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

«Национальный банк уточнил требования к информационному обеспечению финансовыми учреждениями потребителей о предоставлении услуг потребительского кредитования. Речь идет о порядке и способе раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита на собственном вебсайте финансового учреждения и в рекламе», — говорится в сообщении.

Что это означает

Для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой.

Такое же условие касается и предупреждений потребителя о возможных для него последствиях в случае пользования такой финансовой услугой или невыполнении потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.

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В случае размещения информации об услуге потребительского кредитования на вебсайтах, не являющихся собственными вебсайтами финансового учреждения, кредитодатель обеспечивает размещение вместе с рекламной информацией гиперссылок на собственный вебсайт, где раскрыты такие существенные характеристики и предупреждения относительно услуги по предоставлению потребительского кредита.

НБУ также уточнил способ раскрытия характеристик услуги в рекламном макете

Небанковские финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством Украины имеют право предоставлять потребительские кредиты и до настоящего времени не реализовали функционал калькуляторов общих расходов по услуге по предоставлению потребительского кредита на собственных вебсайтах, обязуются обеспечить размещение и функционирование таких калькуляторов с 1 января 2024 года.

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Изменения вступают в силу с 21 октября 2023 года.

Предусмотрен переходный период 1 месяц на приведение деятельности небанковских финансовых учреждений в соответствие с утвержденными изменениями.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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