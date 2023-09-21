В Украине ограничат ставки по микрокредитам: ВР приняла за основу законопроект — Finance.ua

В Украине ограничат ставки по микрокредитам: ВР приняла за основу законопроект Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

В Украине ограничат ставки по микрокредитам: ВР приняла за основу законопроект

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект относительно дополнительного регулирования рынка потребительских кредитов в Украине. Проект за основу поддержали 243 депутата.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Что изменится

Законопроектом № 9422 , в частности, предлагается:

ввести показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», определить порядок его расчета и установить максимальный его размер на уровне 1% в день от общего размера кредита (около 350% годовых);

установить требования обязательного указания в договоре о потребительском кредите информации о дневной процентной ставке (кроме потребительских кредитов, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом/ипотекой или правом доверительной собственности);

запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите;

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наделить НБУ полномочиями устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также устанавливать дополнительные требования к составляющим расчета дневной процентной ставки;

обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита хотя бы в одно из бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя;

запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон).

Справка Finance.ua

ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий;

В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.



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