Ставки падают: в Украине оживает кредитование — Finance.ua

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Ставки падают: в Украине оживает кредитование

Кредит&Депозит
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Ставки падают: в Украине оживает кредитование
Ставки падают: в Украине оживает кредитование
В Украине оживает кредитование среди населения и бизнеса, а ставки по кредитам падают. За август количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению — на 2,9%. Речь идет о 3,5 млрд и 4,6 млрд грн соответственно.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на оперативные данные НБУ.
«Тренд по оживлению кредитования продолжается. Это важный признак восстановления потребительского и инвестиционного спроса и в целом экономической деятельности», — отметил нардеп.
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Уменьшение ставок кредитования последовало за снижением учетной ставки НБУ, добавил он. Так, средняя ставка по кредитам в гривне снизилась:
  • юридическим лицам (без овердрафта) — с 20,4% в мае до 19,1% в августе;
  • по кредитам населения — с 36% до 34,7%.
Основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается госпрограмма «5−7-9», отметил Гетманцев. По этой программе с начала полномасштабной войны выданы кредиты бизнесу на 141,9 млрд грн.
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А важным стимулом увеличения кредитования населения является государственная программа есть поселок (ипотека под 7%). После ее расширения в августе было выдано наибольшее количество кредитов за месяц — 612 на 876 млн. грн. Всего с начала действия программы в октябре-2022 ипотеку оформило 3068 семей, а сумма выданных кредитов достигла 4,3 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Обозреватель
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