Ставки падают: в Украине оживает кредитование — Finance.ua

Ставки падают: в Украине оживает кредитование Сегодня 09:41 — Кредит&Депозит

Ставки падают: в Украине оживает кредитование

В Украине оживает кредитование среди населения и бизнеса, а ставки по кредитам падают. За август количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению — на 2,9%. Речь идет о 3,5 млрд и 4,6 млрд грн соответственно.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на оперативные данные НБУ.

«Тренд по оживлению кредитования продолжается. Это важный признак восстановления потребительского и инвестиционного спроса и в целом экономической деятельности», — отметил нардеп.

Читайте также Можно ли не платить микрокредит, и какая за это ответственность

Уменьшение ставок кредитования последовало за снижением учетной ставки НБУ, добавил он. Так, средняя ставка по кредитам в гривне снизилась:

юридическим лицам (без овердрафта) — с 20,4% в мае до 19,1% в августе;

по кредитам населения — с 36% до 34,7%.

Основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается госпрограмма «5−7-9», отметил Гетманцев. По этой программе с начала полномасштабной войны выданы кредиты бизнесу на 141,9 млрд грн.

А важным стимулом увеличения кредитования населения является государственная программа есть поселок (ипотека под 7%). После ее расширения в августе было выдано наибольшее количество кредитов за месяц — 612 на 876 млн. грн. Всего с начала действия программы в октябре-2022 ипотеку оформило 3068 семей, а сумма выданных кредитов достигла 4,3 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.