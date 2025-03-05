Вскоре в «Дії» появится новая услуга — Finance.ua

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Вскоре в «Дії» появится новая услуга

Казна и Политика
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Вскоре в «Дії» появится новая услуга
Вскоре в «Дії» появится новая услуга
Бета-тестирование услуги «Разрешение на оружие» в «Дії» подходит к концу. В ближайшее время услуга заработает для всех украинцев.
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Об этом во время брифинга «Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение» сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Я хочу анонсировать услугу в „Дії“, которая касается не только ветеранов, однако думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это „Разрешение на оружие“. В ближайшее время я надеюсь, что в этом месяце мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте»,
сказал Федоров.

Он подчеркнул, что это будет комплексная услуга, которая предусматривает не только подачу в «Дії» заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и т. д. В приложении можно получить соответствующий документ, которого будет достаточно для того, чтобы предъявить при необходимости.
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«Не нужно будет с собой носить какие-то другие разрешительные документы. Только документ в „Дії“, QR-код, как всегда», — добавил министр.
Как сообщалось, по состоянию на 19 октября стражи порядка приняли уже 461,8 тыс. решений о предоставлении разных видов разрешительных документов по заявлениям граждан Украины, поданным через Единый реестр оружия.
Мы писали, что на портале Дія запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников. Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому — онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна руководителям и уполномоченным лицам компаний.
По материалам:
Укрінформ
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