Всем ли работающим пенсионерам с 1 апреля пересчитают пенсию — Finance.ua
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Всем ли работающим пенсионерам с 1 апреля пересчитают пенсию

Казна и Политика
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Как сообщает Пенсионный фонд Украины, Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что пенсии за выслугу лет, назначенные на условиях Закона Украины «О пенсионном обеспечении», до достижения получателями пенсионного возраста не пересчитываются.
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Это, в частности, педагоги, медицинские работники, работники авиации, не достигшие возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и работающие/работавшие на должностях, не дающих право на пенсию за выслугу лет.
Важно, что после назначения пенсии за выслугу лет пенсионер может получать пенсию и работать, кроме работы на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.
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Напомним, что по состоянию на 06 апреля профинансировано:
  • 15,8 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 3,9 млрд грн — через АО «Укрпочта», 11,9 млрд грн — через уполномоченные банки;
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  • 4,5 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
  • 1216,8 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 219,5 млн грн — на оплату больничных.
В апреле предоставлено 191 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

  • Для того чтобы докупить стаж за предыдущий период, необходимо заключить Договор о добровольной уплате единого взноса с органом налоговой службы по месту жительства.
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По материалам:
Finance.ua
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