Чем отличаются минимальный размер пенсии и минимальный размер пенсионной выплаты — разъяснение ПФУ Сегодня 09:04 — Личные финансы

Чем отличаются минимальный размер пенсии и минимальный размер пенсионной выплаты — разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде Украины рассказали , чем отличаются минимальный размер пенсии и минимальный размер пенсионной выплаты.

Минимальный размер пенсии

Это определенная законодательством для определенной категории пенсионеров минимальная пенсия — величина, к которой устанавливаются надлежащие пенсионеру надбавки, повышение, доплаты к пенсиям (например, доплата за сверхурочный стаж, повышение ветерана войны, надбавка по уходу, целевое денежное пособие, ежемесячная компенсационная выплата, ежемесячная компенсация в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и др.).

Минимальный размер пенсионной выплаты

Выплата гарантируется законодательством определенным категориям пенсионеров. Это размер выплаты с учетом установленных к пенсиям надбавок, повышений и доплат.

Свыше минимальной пенсионной выплаты в пределах максимального размера пенсии устанавливается пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (с 01 января 2023 года — 20 930 гривен).

Справка Finance.ua:

дистанционно подать заявление на назначение пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в марте большинству групп пенсионеров проиндексировали выплаты. Некоторых пенсионеров ожидает повышение с апреля, однако есть и те, кого обошла индексация;

в Пенсионном фонде Украины обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.

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