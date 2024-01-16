Всего несколько десятков из 330 российских банков заблокированы — посол Украины в США
Банковская система россии, а также целые сектора экономики россии должны быть заблокированы новыми, дополнительными санкциями, чтобы реально лишить кремль возможности финансировать его войну в Украине.
Об этом заявила в Украинском доме Давоса посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Мы должны изолировать россию и не позволить ей финансировать эту войну и развиваться. Из 330 российских банков только горстка — буквально пара десятков банков — находятся под полной блокировкой и санкциями. Следует налагать санкции на всех», — подчеркнула украинский дипломат.
Она отметила, что пришло время для отраслевых санкций против россии, чтобы лишить российский режим возможности балансировать в экономическом плане, как сегодня.
В то же время Маркарова обратила внимание на то, что рф начала покупать и использовать северокорейские ракеты, чему есть доказательства. Это, по ее словам, нарушение резолюций Совбеза ООН, которые россия фактически поддерживала и за которые голосовала.
«Давайте что-то делать с этим», — подчеркнула Маркарова.
Также Оксана Маркарова призвала страны демократического мира ускорить процессы, необходимые для выделения помощи Украине в противостоянии российской агрессии.
«Иран, Северная Корея, россия, ХАМАС демонстрируют, что они способны быстро принимать решения, помогать друг другу и совершать жуткие военные преступления. Итак, вопрос для демократии состоит в том, можем ли мы действовать (так же быстро — ред.)?», — подчеркнула посол.
Она отметила, что Украина и страны-партнеры сегодня борются за демократию.
Читайте также
«США, Украина и Европа — это демократии, и там проходят дискуссии. Нынешний год — год выборов, и он на самом деле очень сложный», — отметила Маркарова.
Поэтому, по ее словам, вопрос состоит в том, как быстрее пройти через все демократические процессы, привлечь заинтересованные стороны и продолжать усилия.
Маркарова также отметила, что вопрос о помощи Украины поддерживает большинство в обеих партиях Конгресса США. И хотя решение не было принято до Рождества, все же, по ее словам, есть положительная сторона: «Дискуссия, как вы знаете, охватывает другой вопрос, не связанный с Украиной, но остающийся в одном пакете с нами — это вопрос внутренней границы, это вопрос нацбезопасности США».
В этом контексте посол отметила, что, несмотря на важность других решений, украинский вопрос остается безотлагательным.
Поделиться новостью